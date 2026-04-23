In seguito a dichiarazioni di un rappresentante di un ex presidente americano, si parla di un possibile ripescaggio dell’Italia ai prossimi Mondiali in sostituzione dell’Iran. La decisione spetta alla Fifa, che potrebbe intervenire in base a circostanze ancora da definire. Resta da capire quali squadre potrebbero affrontare e quando si pronuncerà ufficialmente la federazione internazionale. La notizia alimenta discussioni tra gli appassionati di calcio.

«L'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran». L'idea dell'inviato di Donald Trump alla Fifa, Paolo Zampolli, riaccende le speranze azzurre. Secondo quanto riferisce il Financial Times, il piano è uno «sforzo per riparare i legami fra Trump e la premier Giorgio Meloni» dopo gli attacchi del presidente al Papa per la guerra in Iran. «Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali. Sono italiano, sarebbe un sogno vedere gli Azzurri ai Mondiali negli Stati Uniti. Con quattro titoli, gli Azzurri hanno il pedigree per giustificare l'inclusione». Ma è davvero possibile? E quali squadre affronterebbe? Facciamo il punto.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Italia ripescata ai Mondiali Quando decide la Fifa e quali squadre affronterebbe

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