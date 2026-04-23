L’Italia non parteciperà ai Mondiali 2026, secondo fonti ufficiali. L’ipotesi di un ripescaggio, avanzata da un rappresentante di un ex presidente degli Stati Uniti, non ha trovato conferme né tra gli organizzatori né tra le autorità sportive. Le dichiarazioni ufficiali smentiscono ogni possibilità di reintegro della squadra azzurra nel torneo. Nessuna decisione ufficiale è stata presa da parte della FIFA in merito a questa eventualità.

L’eventuale ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026, ipotesi che secondo alcune indiscrezioni sarebbe stata avanzata alla Fifa dall’inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Paolo Zampolli, “primo non è possibile, secondo non è opportuno. Non so cosa venga prima. Ci si qualifica sul campo”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha risposto ai cronisti a margine di un appuntamento al Quirinale, chiarendo in maniera netta la posizione del governo sulla vicenda. Abodi ha ribadito il principio cardine che deve guidare ogni competizione sportiva, sottolineando come l’accesso a tornei di livello mondiale debba avvenire esclusivamente attraverso il merito sportivo e i risultati ottenuti sul terreno di gioco.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Italia ripescata ai Mondiali 2026, Abodi e Giorgetti stroncano il sogno azzurro

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