L’Italia si trova ancora sotto la procedura europea per disavanzo eccessivo, con particolare attenzione alle spese per difesa ed energia. Lo schema stabilito in autunno prevedeva che, una volta riportato il deficit sotto il 3% e chiusa questa procedura, il governo potesse avanzare richieste specifiche. La questione dello scostamento di bilancio rimane quindi al centro delle discussioni, mentre le autorità europee monitorano attentamente i parametri economici italiani.

Lo schema era stato illustrato in autunno. Una volta riportato il deficit entro il 3% e chiusa la procedura europea per disavanzo eccessivo, l'Italia avrebbe potuto richiedere l'attivazione della clausola di salvaguardia sulle spese in difesa. A questo punto, in tre anni, entro il 2028, avrebbe potuto mettere in campo risorse aggiuntive pari allo 0,5% del pil, circa 12 miliardi, in sicurezza e per rafforzare la propria capacità militare. La partita dello scostamento Il mancato traguardo per appena un decimale — il calo del deficit si è fermato al 3,1% — pone ora il nodo di come conciliare gli impegni con i partner internazionali...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Italia, resta la procedura Ue: spese per difesa e energia, la partita dello scostamento

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