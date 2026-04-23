Italia ai Mondiali al posto dell’Iran? Arriva l’annuncio ufficiale | cosa succede

È arrivata l’ufficialità: l’Italia prenderà il posto dell’Iran ai Mondiali di calcio. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti dopo che l’Iran è stato escluso per motivi legati a questioni sportive. La sostituzione è stata confermata poco prima dell’inizio del torneo, modificando la composizione delle squadre partecipanti e suscitando reazioni nel mondo dello sport.

C’è un momento in cui lo sport smette di essere solo gioco e diventa terreno di equilibri internazionali. Le decisioni non passano più soltanto dal campo, ma attraversano relazioni politiche, tensioni e strategie. In questo scenario, anche un torneo mondiale può trasformarsi in una questione diplomatica. Secondo il Financial Times, Paolo Zampolli, alto inviato del presidente Donald Trump in Italia, avrebbe proposto alla FIFA di sostituire l’Iran con l’Italia al prossimo Mondiale. La proposta e le motivazioni. L’idea sarebbe stata avanzata anche al presidente FIFA Gianni Infantino, puntando sulla tradizione calcistica degli Azzurri: i quattro titoli mondiali conquistati dall’Italia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia ai Mondiali al posto dell’Iran? Arriva l’annuncio ufficiale: cosa succede ESTRATEGIA TRUMP-XI: El pacto secreto que acorrala a Irán y cambia el mundo Notizie correlate Italia ai Mondiali, è appena arrivato l’annuncio dell’Iran. Cosa succedeNel panorama del calcio internazionale torna a circolare l’ipotesi di una possibile riammissione dell’Italia ai Mondiali 2026, dopo l’eliminazione... Italia al posto dell’Iran ai Mondiali? Spunta un clamoroso scenario a sorpresa! Cosa sta succedendo nelle ultime oreAlisson Juventus, accelerata decisiva: nel weekend nuovo incontro con l’entourage del portiere. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Italia ai Mondiali al posto dell'Iran, l'appello dell'inviato Usa Zampolli a Trump; Italia ai Mondiali 2026? Cosa sappiamo sul ripescaggio, dal caso Iran al super playoff; L'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran: la proposta alla Fifa di Paolo Zampolli, inviato di Trump; L’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran: l’idea dell’inviato di Trump. L’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran? Il consigliere di Trump: L’ho suggerito al tycoon e a Infantino. Teheran protesta. E Abodi: Sarebbe inopportunoL’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti in Italia avrebbe suggerito a Trump di chiedere al presidente Fifa di avere la nazionale azzurra al posto dell'Iran, ancora in forse per via della g ... quotidiano.net 'L'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran', l'idea dell'inviato di Trump. No di Abodi e BuonfiglioL'inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia alla Mondiali del 2026. (ANSA) ... ansa.it "Il calcio appartiene ai popoli, non ai politici. L'Italia ha conquistato la grandezza del calcio sul campo, non grazie a rendite politiche. Il tentativo di escludere l'Iran dalla Coppa del Mondo mostra soltanto la "bancarotta morale" degli Stati Uniti, che temono p - facebook.com facebook #Lazio in finale di Coppa Italia con l' #Inter, #Patric: "Speriamo di portarla a casa" x.com