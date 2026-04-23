Durante il Consiglio dei ministri di ieri, è stato approvato il Documento di finanza pubblica. In quell’occasione, il ministro dell’Economia ha espresso preoccupazioni sulla situazione economica, mentre la premier ha minimizzato il rischio di stagflazione e recessione. Il ministro Giorgetti ha invece mostrato un atteggiamento più cauto, considerandola una posizione più vicina alla realtà dei fatti.

Pare che ieri, nel corso del Consiglio dei ministri che ha varato il Documento di finanza pubblica (Dfp), Giorgia Meloni abbia liquidato come troppo pessimista il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Ma a leggere il documento viene da chiedersi se non sia la premier a continuare a raccontarsi una realtà parallela. La giornata del varo del Dfp è stata preceduta dal pronunciamento di Eurostat sul deficit dello scorso anno, che ha confermato come l’Italia non esca dalla procedura per disavanzo eccessivo dopo aver superato nel 2025 la soglia del 3%. Il pessimismo di Giorgetti, del resto, è tutto nero su bianco nella relazione al Dfp, dove gli scenari oscillano dalla stagflazione alla recessione.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Italia a rischio tra stagflazione e recessione. Meloni minimizza, Giorgetti molto meno

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