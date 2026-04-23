A partire dal 30 novembre 2026, Ita Airways inizierà a operare un volo diretto tra Roma Fiumicino e Santo Domingo, collegando così l’Italia ai Caraibi. La compagnia aerea ha annunciato questa nuova rotta, che sarà disponibile con frequenze specifiche. La scelta di questa tratta mira ad ampliare le opzioni di collegamento tra i due Paesi. Le operazioni sono programmate per partire entro la fine dell’anno.

? Cosa sapere Ita Airways avvia il collegamento diretto Roma Fiumicino-Santo Domingo dal 30 novembre 2026.. Il piano prevede frequenze settimanali con Airbus A330neo per potenziare il network americano.. Dal 30 novembre 2026, il cielo tra Roma Fiumicino e Santo Domingo sarà solcato dai nuovi voli diretti di Ita Airways, che aprono una rotta strategica verso l’America Centrale durante la prossima stagione invernale. Il piano di espansione del vettore prevede un debutto operativo a partire dalla fine di novembre con una frequenza settimanale ogni lunedì. Il programma di collegamenti si intensificherà ulteriormente dal 14 dicembre fino alla conclusione della stagione, prevista per marzo 2027, aggiungendo una seconda occorrenza settimanale la domenica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ita Airways vola verso i Caraibi: nuova rotta per Santo Domingo

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Alla luce della situazione di instabilità in Medio Oriente, ITA Airways ha esteso fino al 10 maggio la sospensione dei voli da e per Tel Aviv e Riyadh (inclusi i voli AZ809, AZ815 e AZ839 dell’11 maggio). La Compagnia ha inoltre sospeso fino al 31 maggio i voli x.com