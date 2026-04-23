Israele ha riaperto le sue frontiere ai turisti stranieri, ripristinando l’accesso a siti storici, musei e attrazioni naturali. Le compagnie aeree straniere hanno ripreso le operazioni all’aeroporto Ben Gurion, segnando un passo verso la ripresa del settore turistico nel paese. La riapertura coinvolge anche diversi luoghi culturali e storici, che sono ora nuovamente accessibili ai visitatori internazionali.

Israele torna ad accogliere visitatori internazionali e riparte progressivamente il settore turistico, con la riapertura di siti culturali, attrazioni naturali, musei e il graduale ritorno delle compagnie aeree straniere all’aeroporto Ben Gurion. Un segnale di normalizzazione che coinvolge l’intero Paese, dalle coste mediterranee fino ai luoghi simbolo della spiritualità e della storia. La ripresa avviene in modo graduale e coordinato. L’Autorità israeliana per la natura e i parchi ha già riattivato numerosi parchi nazionali, riserve naturali e spiagge, alcuni dei quali richiedono la prenotazione anticipata. Tra le aree nuovamente accessibili figurano siti di grande richiamo come Masada, Ein Gedi, Ein Avdat, Herodium, Tel Megiddo e Qasr al-Yahud, oltre a numerose altre aree naturalistiche distribuite sul territorio.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Israele riapre al turismo: siti storici, musei e compagnie aeree tornano operativi in tutto il Paese

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