Isola dei famosi 2026 il figlio di Gianni Morandi tra i naufraghi? L' indiscrezione su Marco

Da ilrestodelcarlino.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 aprile 2026, sono circolate le prime indiscrezioni sull’edizione 2026 de L’Isola dei Famosi. Tra i partecipanti si parla di Marco Morandi, figlio di un noto cantante italiano, tra i possibili naufraghi della trasmissione. La notizia non è ancora ufficiale, ma il nome di Marco Morandi è stato menzionato come uno dei concorrenti probabili. La produzione non ha rilasciato commenti ufficiali sulla lista definitiva dei partecipanti.

Bologna, 23 aprile 2026- Prime indiscrezioni sull’Isola dei famosi 2026. Tra i concorrenti, pronti a naufragare, spunta il nome di un figlio d’arte: Marco Morandi. E’ il secondo figlio di Gianni,  fratello di Marianna, primogenita, e di Tredici Pietro, il più piccolo di casa.  Marianna (57 anni) e Marco (52), nati dal primo matrimonio con Laura Efrikian, e Pietro (29), nato dalla relazione con l'attuale moglie Anna Dan. L’indiscrezione. La notizia sta rimbalzando sul web. A riportarla Grazia Sambruna su MowMag. Assieme al Morandi compare il nome di Zeudi Di Palma ex gieffina e Miss Italia 2021 reduce da un'intervista molto chiacchierata a Belve.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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