Isola dei famosi 2026 il figlio di Gianni Morandi tra i naufraghi? L' indiscrezione su Marco

Il 23 aprile 2026, sono circolate le prime indiscrezioni sull’edizione 2026 de L’Isola dei Famosi. Tra i partecipanti si parla di Marco Morandi, figlio di un noto cantante italiano, tra i possibili naufraghi della trasmissione. La notizia non è ancora ufficiale, ma il nome di Marco Morandi è stato menzionato come uno dei concorrenti probabili. La produzione non ha rilasciato commenti ufficiali sulla lista definitiva dei partecipanti.

Bologna, 23 aprile 2026- Prime indiscrezioni sull’Isola dei famosi 2026. Tra i concorrenti, pronti a naufragare, spunta il nome di un figlio d’arte: Marco Morandi. E’ il secondo figlio di Gianni, fratello di Marianna, primogenita, e di Tredici Pietro, il più piccolo di casa. Marianna (57 anni) e Marco (52), nati dal primo matrimonio con Laura Efrikian, e Pietro (29), nato dalla relazione con l'attuale moglie Anna Dan. L’indiscrezione. La notizia sta rimbalzando sul web. A riportarla Grazia Sambruna su MowMag. Assieme al Morandi compare il nome di Zeudi Di Palma ex gieffina e Miss Italia 2021 reduce da un'intervista molto chiacchierata a Belve.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Isola dei famosi 2026, il figlio di Gianni Morandi tra i naufraghi? L'indiscrezione su Marco Notizie correlate Isola dei Famosi 2026, chi seguirà i naufraghi? L’indiscrezione sul nuovo inviatoChi sarà l’inviato della nuova edizione dell’Isola dei Famosi? Una nuova indiscrezione svela il nome scelto Iniziano a trapelare le prime... Leggi anche: Isola dei famosi 2026, lavori in corso: si cercano i naufraghi del cast, quando potrebbe andare in onda Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Zeudi Di Palma all’Isola dei Famosi? Le ultime news sul cast di naufraghi e il nodo della conduzione; Gianni Morandi in forma a 81 anni: Ogni giorno corro nel circuito del giardino di casa: 800 metri, grande come il velodromo di Bologna; Sorpresa Camila Giorgi: Tornerò in campo nel 2027. La tennista annuncia il rientro nel circuito Wta; Gianni Morandi o Jovanotti per rimpiazzare Achille Lauro, X-Factor 2026 verso la svolta: l'indiscrezione (e il grande ostacolo). L’Isola dei Famosi 2026, casting bomba: il figlio di Gianni Morandi e l’ex gieffina in poleIsola dei Famosi 2026, casting shock: Zeudi Di Palma e Marco Morandi tra i papabili. Ma chi conduce? Belen, Marcuzzi o Gentili? Tutte le indiscrezioni. rds.it Isola dei Famosi 2026, tra i concorrenti due nomi famosissimi | L’indiscrezione che accende i gossipL'Isola dei Famosi 2026 potrebbe avere un cast ricco di personaggi molto noti del mondo dello spettacolo. Le indiscrezioni hanno parlato soprattutto di due. ilsussidiario.net Sal Da Vinci spunta a sorpresa sul palco di Gianni Morandi e Roma esplode Al Palazzo dello Sport i due hanno regalato al pubblico un duetto che nessuno si aspettava, sulle note di Occhi di ragazza e Per sempre sì. E adesso la domanda è una sola: all’Eu - facebook.com facebook