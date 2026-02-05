Isola dei famosi 2026 lavori in corso | si cercano i naufraghi del cast quando potrebbe andare in onda

L’Isola dei Famosi 2026 sta iniziando a prendere forma. I primi candidati naufraghi sono stati chiamati a Milano per sostenere i provini. Le selezioni sono in corso, e si pensa che la trasmissione possa partire nei prossimi mesi. I casting continuano, e l’attesa cresce tra i fan.

Fervono i preparativi per L'isola dei famosi 2026. Fanpage.it ha appreso che i primi papabili naufraghi sono stati convocati a Milano per il consueto provino. Si ipotizza già una data di messa in onda, ma al momento la situazione è in divenire. Il Grande Fratello Vip prende il posto dell'Isola dei Famosi 2026 nella programmazione? Le anticipazioni di Pier Silvio Berlusconi Pier Silvio Berlusconi, nel corso del consueto appuntamento natalizio ... Il cantante si racconta: "Per L'Isola dei famosi a me hanno dato 30mila euro, ad Al Bano mi pare 1milione e 200mila: non l'ho digerita. Offese a Meloni Chiesi scusa. Il sesso in un'unione viene al primo posto e oggi è ancor più bello"

