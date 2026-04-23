Nel primo trimestre dell’anno, la società specializzata nel settore della profumeria ha registrato ricavi pari a 215,5 milioni di euro, segnando una diminuzione dell’8,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La variazione indica un lieve calo nelle vendite di questo periodo, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base di questa flessione. La società continua a operare nel settore del beauty e della profumeria, con risultati che vengono monitorati dagli analisti.

Il colosso del beauty e della profumeria Interparfums ha, da gennaio a fine marzo, registrato ricavi per 215,5 milioni di euro. Lo ha reso noto lo stesso gruppo in un comunicato lo scorso mercoledi. E si parla di “numerosi fattori esogeni hanno pesato sull’attività, in particolare l’intensificarsi delle tensioni geopolitiche nel mondo e, più recentemente, lo scoppio del conflitto armato in Medio Oriente”, afferma la dirigenza. Interparfums registra un lieve calo: ecco perché. Nel comunicato si legge che Interparfums Luxury Brands (la filiale statunitense) “regsitra una crescita a due cifre delle vendite locali negli Stati Uniti”. Questa crescita “è stata tuttavia ampiamente attenuata da un tasso di cambio euro-dollaro molto sfavorevole”, affermando che in Nord America le vendite sono rimaste stabili, a circa 85 milioni di euro.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Interparfums in lieve calo (-8,5%)

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Interparfums frena nel primo trimestre 2026, ricavi in calo dell’8,5%; Interparfums frena nel primo trimestre.

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