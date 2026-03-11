Intelligenza artificiale e sanità Successo per l’iniziativa del Pd

Ieri a Castellina Scalo, presso l’ex cinema, si è tenuto un evento promosso dal Partito Democratico di Monteriggioni, con la partecipazione di numerosi cittadini. L'iniziativa ha visto un confronto pubblico sulle potenzialità e le problematiche legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore sanitario e nel sistema sanitario locale. L’incontro ha coinvolto vari relatori e pubblico presente.

Grande partecipazione ieri all’iniziativa promossa dal Partito Democratico di Monteriggioni all’ex cinema di Castellina Scalo: un confronto aperto e partecipato sulle opportunità e sulle sfide dell’ Intelligenza artificiale applicata alla salute e al sistema sanitario. L’incontro, dal titolo ’La rivoluzione epocale dell’Intelligenza Artificiale – L’impatto dell’IA sulla salute umana e sul sistema sanitario’, ha posto al centro del dibattito una delle trasformazioni più rilevanti del nostro tempo. "La partecipazione di ieri dimostra quanto ci sia interesse e bisogno di confronto su temi che stanno cambiando rapidamente la nostra vita e anche il modo di curarci – sottolinea Paola Buti, segretaria dell’Unione Comunale del Pd –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intelligenza artificiale e sanità. Successo per l’iniziativa del Pd Articoli correlati Intelligenza artificiale e sanità: progetto internazionale Unimc"Una visione ampia e un progetto che guarda lontano", le parole di un entusiasta John McCourt, rettore di Unimc, sul nuovo progetto internazionale... Leggi anche: Sanità, in Umbria nasce il centro regionale per l'intelligenza artificiale Una selezione di notizie su Intelligenza artificiale Temi più discussi: Intelligenza artificiale in sanità: guida alla progettazione responsabile; Quando l’algoritmo legge i tuoi esami: i rischi sui dati di salute senza protezione; Liste d’attesa in sanità? Possiamo tagliarle con l’intelligenza artificiale; L'intelligenza artificiale nella cybersicurezza e in ambito sanitario: doppio appuntamento in Liguria. Intelligenza artificiale e sanità: l’Europa investe 9 milioniA CURA DELL’AVVOCATO LELIO MANCINO L’innovazione tecnologica continua a rappresentare uno degli assi strategici delle politiche europee. In questa direzi ... ilgolfo24.it Liste d’attesa in sanità? «Possiamo tagliarle con l’intelligenza artificiale»Qual è il pensiero del ministro della Salute sul crescente uso delle tecnologie algoritmiche per la nostra salute? «L’IA, governata dall’intelligenza ... avvenire.it il mio album di figurine creato con intelligenza artificiale "modellini auto concept tuning di tutto il mondo" (ogni errore di ortografia e dipeso dal computer) facebook La sua startup punta a sviluppare sistemi di intelligenza artificiale in grado di prendere decisioni più informate sfruttando i dati di telecamere e sensori. x.com