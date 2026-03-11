Intelligenza artificiale e sanità Successo per l’iniziativa del Pd

Ieri a Castellina Scalo, presso l’ex cinema, si è tenuto un evento promosso dal Partito Democratico di Monteriggioni, con la partecipazione di numerosi cittadini. L'iniziativa ha visto un confronto pubblico sulle potenzialità e le problematiche legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore sanitario e nel sistema sanitario locale. L’incontro ha coinvolto vari relatori e pubblico presente.

Grande partecipazione ieri all’iniziativa promossa dal Partito Democratico di Monteriggioni all’ex cinema di Castellina Scalo: un confronto aperto e partecipato sulle opportunità e sulle sfide dell’ Intelligenza artificiale applicata alla salute e al sistema sanitario. L’incontro, dal titolo ’La rivoluzione epocale dell’Intelligenza Artificiale – L’impatto dell’IA sulla salute umana e sul sistema sanitario’, ha posto al centro del dibattito una delle trasformazioni più rilevanti del nostro tempo. "La partecipazione di ieri dimostra quanto ci sia interesse e bisogno di confronto su temi che stanno cambiando rapidamente la nostra vita e anche il modo di curarci – sottolinea Paola Buti, segretaria dell’Unione Comunale del Pd –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

