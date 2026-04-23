Intelligenza artificiale e Dirigenti DSGA segreterie | automazione e gestione documentale Un corso in 5 lezioni Come averlo gratuitamente

È disponibile un corso gratuito suddiviso in cinque lezioni che si focalizza sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare le attività amministrative nelle scuole. Il percorso si rivolge a dirigenti, DSGA e personale delle segreterie, offrendo strumenti pratici per l’automazione e la gestione documentale. L’obiettivo è fornire competenze concrete sulla applicazione di tecnologie innovative nel settore scolastico senza costi aggiuntivi.

Un corso pratico e innovativo dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’ottimizzazione delle attività amministrative delle scuole. Attraverso esempi concreti e strumenti operativi, il percorso accompagna il personale amministrativo nella scoperta di come l’IA possa rendere più efficienti i processi di gestione documentale, comunicazione e analisi dei dati. Un’occasione per sviluppare nuove competenze digitali e affrontare. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate “L’Agenda delle scadenze” per Segreterie, DSGA e Dirigenti: dove la trovo? A cosa mi serve?Cosa fa? Gli abbonati a “Gestire la scuola” hanno a loro disposizione una Agenda delle scadenze. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Intelligenza artificiale e Dirigenti, DSGA, segreterie: automazione e gestione documentale. Un corso in 5 lezioni. Come averlo gratuitamente; Simona Montesarchio: Capo dipartimento per le risorse del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Al Convitto Cutelli un incontro sull'uso dell'intelligenza artificiale a scuola; Educazione 4.0: guidare l'intelligenza artificiale tra scuola e università. Educazione 4.0: guidare l'intelligenza artificiale tra scuola e universitàLa Scuola a lezione di intelligenza artificiale in Università. Si terrà a Roma, presso la Luiss, il 23 e 24 aprile 2026 l'evento Educazione 4.0. teleborsa.it Al Convitto Cutelli un incontro sull'uso dell'intelligenza artificiale a scuolaL’evento, promosso dalla dirigente scolastica Anna Spampinato, ha rappresentato un momento di formazione e riflessione che si inserisce nel percorso di aggiornamento che il Convitto porta avanti con c ... cataniatoday.it Marco Camisani Calzolari. . Dovreste tutti avere un'Intelligenza Artificiale in casa. Anche solo come backup Se domani OpenAI chiude, o cambia i prezzi, o decide che il vostro paese non è più servito, voi che fate O Claude Se cade la connessione per ore, s - facebook.com facebook L’intelligenza artificiale entra nelle nuove Indicazioni nazionali per i licei non come semplice innovazione tecnologica, ma come nodo culturale ed educativo. Nella premessa del documento elaborato dalla Commissione nominata dal Ministero dell’Istruzione x.com