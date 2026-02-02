Sottopasso a Nocera installato sistema di segnalazione automatica contro allagamenti

Questa mattina è stato installato un sistema di segnalazione automatica nel sottopasso tra via Napoli e via Pizzone a Nocera. L’obiettivo è avvisare subito gli automobilisti e i pedoni in caso di allagamenti, anche durante le piogge più intense. Ora la strada dovrebbe essere più sicura e meno soggetta a problemi di acqua eccessiva.

Maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni nel sottopasso tra via Napoli e via Pizzone, infrastruttura da tempo interessato da criticità legate agli allagamenti in caso di piogge intense. L’Amministrazione Comunale di Nocera Superiore ha completato l’installazione di un innovativo sistema di segnalazione del pericolo, progettato per prevenire situazioni di rischio e garantire una circolazione più sicura. Il sottopasso, in occasione di eventi meteorologici particolarmente intensi, diventava teatro di continui allagamenti, mettendo a repentaglio la sicurezza degli automobilisti e creando condizioni di potenziale pericolo.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Nocera Infrastrutture Lavori in corso a Torre del Lago. Dalla ciclabile fino al sottopasso. E per scongiurare gli allagamenti Lavori in corso a Torre del Lago per migliorare la sicurezza e la fruibilità della frazione. Il progetto “Sentinel“. Sui bus nuovo sistema di segnalazione digitale per episodi molesti Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Nocera Infrastrutture Sottopasso a Nocera, installato sistema di segnalazione automatica contro allagamentiIl sistema si attiva automaticamente grazie a due sonde di rilevamento, collegate a una centralina che entra in funzione in caso di presenza d’acqua nel sottopasso, segnalando immediatamente il perico ... salernotoday.it Nocera Superiore, più sicurezza nel sottopasso tra via Napoli e via Pizzone: attivo il sistema anti-allagamentiIl sottopasso, in occasione di forti precipitazioni, era spesso soggetto a improvvisi allagamenti, creando condizioni potenzialmente pericolose per chi transitava nella zona. agro24.it CALABRIA: ATTENZIONE! STATALE 18, ANAS, DOVE SEI AUTOMOBILISTI IN PERICOLO! COMUNE NOCERA TERINESE: EROSIONE STRADA. ATTENZIONE! A NOCERA TERINESE, LA STATALE 18 ERA GIÀ CROLLATA IN PASSATO. ORA RISCHIA N facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.