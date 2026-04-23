Durante la diretta del Grande Fratello Vip, si è verificata una gaffe riferita a Ilary Blasi, che ha suscitato imbarazzo tra i partecipanti. La puntata si era conclusa senza tensioni evidenti, ma nella notte si sono verificati sviluppi legati a questa frase imprevista. La situazione ha attirato l’attenzione sui social e tra gli addetti ai lavori, generando discussioni sulle parole pronunciate e sul loro significato.

Scoppia un caso dopo la diretta del Grande Fratello Vip. La puntata di ieri sera si è conclusa senza particolari tensioni, ma è nella notte che succede tutto: una gaffe sfuggita ai concorrenti accende il dibattito. I microfoni sono rimasti aperti più del previsto e il pubblico collegato ha sentito tutto. La regia ha provato a a intervenire, ma ha stacca to troppo tardi. Sui social esplode subito la discussione. Tutto nasce da uno sketch in studio con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, che coinvolgono i concorrenti con dei tarocchi. L’opinionista estrae la carta del “Recidivo” e scherza con Ilary Blasi: “Questa è la carta più importante, il Recidivo, la persona che sbaglia una seconda volta e sei proprio tu, che ti sposi per la seconda volta“.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Ilary Blasi: «Il Grande Fratello Vip è nato con me ma ho ancora l'ansia da prestazione»

Notizie correlate

Ilary Blasi, la frecciatina a Totti al Grande Fratello Vip: “L’hanno sentito tutti”Il mondo della televisione italiana regala spesso momenti di grande intrattenimento che superano i confini del semplice copione, trasformandosi in...

Nessun Grande Fratello Vip per il famoso della tv: “Ilary Blasi gli ha detto di no”Il cantiere del Grande Fratello Vip è più aperto che mai e, paradossalmente, proprio l’uscita di scena di Alfonso Signorini ha acceso ancora di più i...

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Insomma, Ilary Blasi…. Imbarazzo al Grande Fratello Vip, gaffe: cosa hanno detto di lei.

Renato Biancardi crolla dopo la battuta di Ilary Blasi: caos nella notte al GFVip | Quando ha detto co*…Momenti di forte imbarazzo al Grande Fratello Vip, dove Ilary Blasi ha gelato Renato Biancardi con una battuta pungente. ilsussidiario.net

GF Vip, Renato crolla dopo la battuta di Ilary Blasi e litiga con LuciaRenato Biancardi crolla dopo la battuta di Ilary Blasi durante la puntata in diretta del Grande Fratello Vip. Una crisi profonda, quella scatenata dalle parole della conduttrice, che avrebbe ... dilei.it