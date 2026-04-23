InsideUsa – ecco gli Ice Glasses nuovo strumento di sorveglianza di massa

In questa edizione di #InsideUsa si parla degli “Ice Glasses”, uno strumento di sorveglianza di massa recentemente scoperto. Si tratta di un dispositivo che permette di monitorare le attività delle persone attraverso tecnologie avanzate. La notizia arriva mentre si intensificano le discussioni sulla privacy e le modalità di controllo delle informazioni personali. L’argomento suscita attenzione tra esperti e cittadini, in attesa di ulteriori dettagli sul funzionamento e l’utilizzo di questi strumenti.

Carissime lettrici, cari lettori, Benvenuti a una nuova edizione di #InsideUsa, la vostra guida settimanale per esplorare i retroscena politici e culturali che stanno plasmando il presente e il futuro degli Stati Uniti. Io sono Roberto Vivaldelli e, come ogni giovedì, vi porto direttamente nel cuore delle dinamiche della superpotenza americana. Pronti? Partiamo! Nell’articolo riservato agli abbonati di questa settimana vi raccontiamo di come il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti stia sviluppando gli “Ice Glasses”, occhiali intelligenti in grado di identificare a distanza presunti immigrati irregolari attraverso l’accesso in tempo reale a vasti database biometrici governativi (con oltre 75 milioni di record).🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - InsideUsa – ecco gli “Ice Glasses”, nuovo strumento di sorveglianza di massa Notizie correlate Nearby glasses app android avverte gli utenti dei dispositivi di sorveglianza intelligentinearby glasses rappresenta un nuovo strumento per la tutela della privacy nell’era degli occhiali intelligenti. InsideUsa – Tornano le proteste contro l’Icebenvenuti a una nuova edizione di #InsideUsa, la vostra guida settimanale per esplorare i retroscena politici e culturali che stanno plasmando il...