Dalla progettazione alla gestione | perché le infrastrutture digitali non finiscono mai
Il maltempo ha causato un blackout che ha lasciato senza corrente molte zone della città, evidenziando come le infrastrutture digitali richiedano interventi costanti. Le reti intelligenti, infatti, necessitano di manutenzione regolare, aggiornamenti e controllo continuo per funzionare senza problemi. Spesso si pensa alle infrastrutture solo al momento della costruzione, ma in realtà il loro funzionamento dipende da interventi quotidiani.
Manutenzione, aggiornamenti e monitoraggio continuo nell’era delle reti intelligenti. Quando si parla di infrastrutture digitali si tende a concentrarsi sulla fase di progettazione e installazione. In realtà, il vero valore di una rete o di un sistema integrato emerge nel tempo, attraverso gestione, monitoraggio e aggiornamenti continui. Le infrastrutture moderne — reti IP, sistemi IoT, piattaforme cloud e data center — non sono elementi statici. Sono ecosistemi dinamici che devono adattarsi a nuove esigenze operative, normative e di sicurezza. Per questo motivo, la fase di gestione è tanto strategica quanto quella iniziale di progettazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Come le infrastrutture digitali integrate stanno trasformando la città e il business
Le infrastrutture digitali integrate stanno rivoluzionando il modo in cui le città e le imprese operano.
Ok dalla Giunta, via alla progettazione per recuperare un edificio comunale in via delle Sedie Volanti
La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il recupero dell'edificio di via delle Sedie Volanti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Appalti più trasparenti e sicuri: Anac, Agenzia Demanio e FS Engineering insieme sul BIM; Infrastrutture ciclabili e ciclabilità, dall'idea al progetto e alla gestione; Garantire salubrità urbana e indoor: i criteri operativi e misurabili per progetto e PA; Il Savio ti sta a cuore?.
PRO&NG srl. La progettazione per le infrastrutture del futuroIn questo contesto, PRO&NG srl emerge come un’azienda chiave che eroga servizi di progettazione avanzati. L’impresa ha rapidamente ampliato il proprio ambito di operatività, aprendo una sede a Roma e ... milano.repubblica.it
I vantaggi della progettazione embedded per le aziende e le applicazioni principaliLa progettazione dei sistemi embedded occupa oggi una posizione sempre più di rilievo in diversi ambiti del comparto industriale, come l’automotive e l’aerospaziale, per citarne alcuni. Si tratta di u ... ildenaro.it
"TECNICO DEGLI EVENTI 5.0: Progettazione e gestione integrata di eventi culturali e spettacoli dal vivo sostenibili, inclusivi e innovativi " Sede: Bologna Scadenza iscrizioni: 8 aprile 2026 Candidati ora https://form.jotform.com/260202181126341 - facebook.com facebook