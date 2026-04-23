Il Real Madrid ha annunciato che Guler e Militao si sono sottoposti a esami strumentali dopo aver subito infortuni durante l'allenamento. Gli esiti hanno evidenziato problemi fisici che li terranno fuori dal campo nelle prossime partite. La squadra si trova così a dover gestire due assenze importanti in un periodo cruciale della stagione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui tempi di recupero dei giocatori.

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© Calcionews24.com - Infortunati Real Madrid, si fermano Guler e Militao: doppio allarme per i Blancos! L’esito degli esami

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