Indagine Irpet tra gli studenti toscani | disponibili al volontariato sanno poco delle mafie

Un'indagine condotta dall'Irpet tra gli studenti toscani rivela che, se da un lato c'è una buona disponibilità a impegnarsi nel volontariato, dall'altro si riscontra una scarsa partecipazione attiva. La ricerca evidenzia inoltre che molti studenti conoscono in modo superficiale temi come mafia e terrorismo, mentre il senso civico e la percezione della legalità non risultano sempre forti o radicati.

“Bassa partecipazione ma elevata disponibilità a fare volontariato, conoscenza diffusa di mafia e terrorismo ma spesso non approfondita, senso civico e della legalità non sempre solidi”. Sono alcune delle evidenze che emergono dall’indagine tra gli studenti svolta nei mesi scorsi da Regione e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Argomenti più discussi: Al via l’analisi dei risultati dell’indagine Irpet nelle scuole; Studenti toscani tra volontariato e legalità: tanta disponibilità, conoscenze ancora fragili; Mafia, studenti informati ma con lacune: pochi conoscono la strage dei Georgofili; Indagine sui giovani toscani: partecipano e fanno volontariato, ma hanno un rapporto controverso con la legalità.

Mercoledì 22 aprile 2026, ore 9:30 – 12:30 Regione Toscana – Sala Pegaso, Firenze "Indagine sulla percezione della legalità e sugli atteggiamenti di cittadinanza attiva tra i giovani" La Regione Toscana promuove un incontro dedicato alla presentazione - facebook.com facebook