Inchiesta Hacker così è nata Equalize | da l mutuo alla ex moglie da pagare
Un’indagine su un caso di hacking ha portato alla nascita di un nuovo procedimento giudiziario, chiamato Equalize. La vicenda riguarda un finanziere il cui salario non sarebbe stato sufficiente a coprire le rate del mutuo e gli alimenti per l’ex moglie. Le accuse coinvolgono comportamenti illeciti legati alla gestione delle risorse finanziarie e all’accesso non autorizzato a dati sensibili. La procura ha avviato le indagini sulla base di queste evidenze.
Lo “stipendio” del finanziere Giuliano Schiano che non sarebbe bastato per “pagare” le rate del “mutuo” e “gli alimenti” per la “moglie”. L’investigatore privato conosciuto nel 2013 per far “pedinare” la “ex moglie” e con cui poi sarebbe nata “un’amicizia”. Infine la decisione di provare a uscire dai “gravi problemi economici e personali” vendendo “la propria funzione pubblica” di maresciallo in servizio alla Direzione investigativa antimafia di Lecce alla presunta banda della Equalize di Enrico Pazzali con il seguente tariffario: 1 euro per ogni accertamento Inps su singolo soggetto; 5 euro per residenze e dati personali; 10 euro per lo Sdi – il database con i precedenti penali e di polizia di ogni cittadino – e per le SOS, le segnalazioni di operazioni sospette della Banca d’Italia.🔗 Leggi su Lapresse.it
Notizie correlate
Inchiesta hacker: in pc Equalize ‘Report Enrico’ con 136 nomi, da Fedez a Eni e DiddiCi sono 136 “nominativi” di persone o “società” dentro a una cartella denominata come “REPORT ENRICO” nei dispositivi elettronici di Samuele...
Leggi anche: Famiglie sospese e inchiesta urbanistica: “Qui si continua ogni mese a pagare il mutuo. Politica silente, noi ci siamo fidati dello Stato”
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: L’inchiesta Equalize e il salto di qualità negli accessi sistematici a banche dati istituzionali; Il fantasma delle banche incastrato da un ronzio nel server: così è stato arrestato l'hacker delle chiavi false; Spionaggio sui vaccini Covid, l'ingegnere cinese Zewei Xu sarà estradato (ma l'ultima parola spetta al ministro); Dati rubati, inchiesta bis: Vip e imprenditori spiati. Altre accuse al ferrarese.
Inchiesta Hacker, così è nata Equalize: da l mutuo alla ex moglie da pagareLo stipendio del finanziere Giuliano Schiano che non sarebbe bastato per pagare le rate del mutuo e gli alimenti per la moglie. L'investigatore ... lapresse.it
Inchiesta hacker: spiati anche Corona, Lucarelli e Bobo VieriL'ex 're dei paparazzi' Fabrizio Maria Corona, Selvaggia Lucarelli e l'ex bomber dell'Inter e della nazionale Christian 'Bobo' Vieri. Sono tre delle nuove ... lapresse.it
Inchiesta hacker, la rabbia di Del Vecchio jr: “Violata la mia vita privata” ift.tt/86XpoIQ x.com
Nuovo filone dell’inchiesta hacker, indagati l’ex carabiniere De Marzio e un ex addetto alla sicurezza - facebook.com facebook