Inchiesta Hacker così è nata Equalize | da l mutuo alla ex moglie da pagare

Un’indagine su un caso di hacking ha portato alla nascita di un nuovo procedimento giudiziario, chiamato Equalize. La vicenda riguarda un finanziere il cui salario non sarebbe stato sufficiente a coprire le rate del mutuo e gli alimenti per l’ex moglie. Le accuse coinvolgono comportamenti illeciti legati alla gestione delle risorse finanziarie e all’accesso non autorizzato a dati sensibili. La procura ha avviato le indagini sulla base di queste evidenze.

Lo “stipendio” del finanziere Giuliano Schiano che non sarebbe bastato per “pagare” le rate del “mutuo” e “gli alimenti” per la “moglie”. L’investigatore privato conosciuto nel 2013 per far “pedinare” la “ex moglie” e con cui poi sarebbe nata “un’amicizia”. Infine la decisione di provare a uscire dai “gravi problemi economici e personali” vendendo “la propria funzione pubblica” di maresciallo in servizio alla Direzione investigativa antimafia di Lecce alla presunta banda della Equalize di Enrico Pazzali con il seguente tariffario: 1 euro per ogni accertamento Inps su singolo soggetto; 5 euro per residenze e dati personali; 10 euro per lo Sdi – il database con i precedenti penali e di polizia di ogni cittadino – e per le SOS, le segnalazioni di operazioni sospette della Banca d’Italia.🔗 Leggi su Lapresse.it

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