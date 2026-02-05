Inchiesta hacker | in pc Equalize ‘Report Enrico’ con 136 nomi da Fedez a Eni e Diddi

Gli investigatori hanno trovato un file chiamato “REPORT ENRICO” sui dispositivi di Samuele Calamucci, l’informatico di Equalize. Dentro ci sono 136 nomi, tra cui Fedez, Eni e Diddi. La procura di Milano sta indagando su questa cartella, che potrebbe contenere dati usati per dossier illeciti. La vicenda si fa sempre più complicata e rischia di coinvolgere molte persone e aziende.

Ci sono 136 "nominativi" di persone o "società" dentro a una cartella denominata come " REPORT ENRICO " nei dispositivi elettronici di Samuele Calamucci, l'informatico della Equalize di Enrico Pazzali, la società di business intelligence al centro dell'articolata inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Milano e della Procura nazionale antimafia per i dossieraggi illeciti. I nomi nella lista: ecco chi sono. Fra questi nomi come quelli di Fedez, il Promotore di giustizia in Vaticano, Alessandro Diddi, Eni, il presidente di Cassa depositi e prestiti, Giovanni Gorno Tempini, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, l'imprenditore Massimiliano Fabbro coinvolto in un'inchiesta della Procura di Milano, giornalisti come Giovanni Dragoni e Andrea Sparaciari.

