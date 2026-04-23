Un secondo carabiniere del Nucleo investigativo di Milano è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla società Equalize di Enrico Pazzali. Secondo quanto emerso, tra il 2021 e il 2024 avrebbe compiuto circa dodici accessi non autorizzati a banche dati protette del Centro Elaborazione Dati Interforze. L’indagine riguarda presunte irregolarità nell’uso di sistemi informatici appartenenti alle forze dell’ordine.

Un altro carabiniere del Nucleo investigativo di Milano è indagato nell’inchiesta sulla Equalize di Enrico Pazzali: tra il 2021 e il 2024 avrebbe effettuato una dozzina di accessi abusivi a banche dati protette del CED Interforze. Si tratta dell’ex vice brigadiere Gesualdo Dovile, che avrebbe agito su richiesta dell’investigatore privato Vincenzo De Marzio, ex Ros ed ex 007, fornendogli informazioni riservate. Secondo i pm milanesi e la Dna, il 56enne avrebbe compiuto almeno 12 esfiltrazioni di dati da sistemi come SDI, PRA, elenco telefonico nazionale e gestori telefonici. Dalle chat emerge che De Marzio inviava numeri o nomi chiedendo identificazioni complete, a cui Dovile rispondeva quando possibile.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inchiesta Hacker, altro carabiniere indagato nel Nucleo investigativo di Milano

Notizie correlate

Inchiesta Hacker, altro carabiniere indagato nel Nucleo investigativo di Milano: ecco chi èUn altro carabiniere del Nucleo investigativo di Milano è indagato nell’inchiesta sulla Equalize di Enrico Pazzali: tra il 2021 e il 2024 avrebbe...

Inchiesta sulla droga a Ostuni, un altro indagato lascia il carcere: domiciliariIl gip ha accolto l'istanza dei legali del 40enne, si era registrato il parere positivo della Dda.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Inchiesta hacker, la rabbia di Del Vecchio jr: Violata la mia vita privata; Squadra Fiore nel mirino. Indagati hacker ed ex 007; Equalize, inchiesta per estorsione a Leonardo Maria Del Vecchio: ricatto per immagini private; Dossieraggio, indagato Del Deo: perquisizioni dei Ros e accuse di peculato.

Inchiesta Hacker, altro carabiniere indagato nel Nucleo investigativo di Milano: ecco chi èUn altro carabiniere del Nucleo investigativo di Milano è indagato nell’inchiesta sulla Equalize di Enrico Pazzali: tra il 2021 e il 2024 avrebbe effettuato ... lapresse.it

Inchiesta Hacker, così è nata Equalize: dal mutuo alla ex moglie da pagareSYMBOLBILD, HackerattackeSYMBOLBILD - Laptop mit Hinweis auf Cyberattacke auf dem Bildschirm, Hackerangriff, Tastatur, Bildschirm, ... msn.com

Inchiesta hacker, la rabbia di Del Vecchio jr: “Violata la mia vita privata” ift.tt/86XpoIQ x.com

Nuovo filone dell’inchiesta hacker, indagati l’ex carabiniere De Marzio e un ex addetto alla sicurezza - facebook.com facebook