Inchiesta Hacker altro carabiniere indagato nel Nucleo investigativo di Milano | ecco chi è

Un altro militare del Nucleo investigativo di Milano è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta riguardante attività di hacking. L’indagato, tra il 2021 e il 2024, avrebbe compiuto circa una dozzina di accessi non autorizzati a banche dati protette gestite dal Centro Elaborazione Dati Interforze. L’indagine si concentra su presunte violazioni delle misure di sicurezza informatica e sull’uso improprio di dati sensibili.

Un altro carabiniere del Nucleo investigativo di Milano è indagato nell’inchiesta sulla Equalize di Enrico Pazzali: tra il 2021 e il 2024 avrebbe effettuato una dozzina di accessi abusivi a banche dati protette del CED Interforze. Si tratta dell’ex vice brigadiere Gesualdo Dovile, che avrebbe agito su richiesta dell’investigatore privato Vincenzo De Marzio, ex Ros ed ex 007, fornendogli informazioni riservate. Secondo i pm milanesi e la Dna, il 56enne avrebbe compiuto almeno 12 esfiltrazioni di dati da sistemi come SDI, PRA, elenco telefonico nazionale e gestori telefonici. Dalle chat emerge che De Marzio inviava numeri o nomi chiedendo identificazioni complete, a cui Dovile rispondeva quando possibile.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inchiesta Hacker, altro carabiniere indagato nel Nucleo investigativo di Milano: ecco chi è Notizie correlate Camicia nera, crocefisso e l’ombra del traffico di armi: ecco chi è l’80enne indagato nell’inchiesta su turisti cecchini di SarajevoUn uomo “spregevole”, “estremamente malvagio”, uno di quelli che incutono davvero paura. Inchiesta sulla droga a Ostuni, un altro indagato lascia il carcere: domiciliariIl gip ha accolto l'istanza dei legali del 40enne, si era registrato il parere positivo della Dda. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inchiesta hacker, la rabbia di Del Vecchio jr: Violata la mia vita privata; Squadra Fiore nel mirino. Indagati hacker ed ex 007; Equalize, inchiesta per estorsione a Leonardo Maria Del Vecchio: ricatto per immagini private; Dossieraggio, indagato Del Deo: perquisizioni dei Ros e accuse di peculato. Inchiesta Hacker, così è nata Equalize: dal mutuo alla ex moglie da pagareSYMBOLBILD, HackerattackeSYMBOLBILD - Laptop mit Hinweis auf Cyberattacke auf dem Bildschirm, Hackerangriff, Tastatur, Bildschirm, ... msn.com Del Vecchio jr denuncia l’inchiesta hacker e accusa: violata gravemente la sua vita privataDel Vecchio jr vittima di presunto dossieraggio e ricatto: cosa emerge Leonardo Maria Del Vecchio, erede del fondatore di Luxottica, denuncia un presu ... assodigitale.it Inchiesta hacker, la rabbia di Del Vecchio jr: “Violata la mia vita privata” ift.tt/86XpoIQ x.com Nuovo filone dell’inchiesta hacker, indagati l’ex carabiniere De Marzio e un ex addetto alla sicurezza - facebook.com facebook