Incendio in una casa | morta un' anziana

Un incendio si è sviluppato in un'abitazione all’interno del parco San Ciro, in corso Garibaldi 254. I carabinieri della stazione di Portici sono intervenuti sul posto poco fa per domare le fiamme. Durante i soccorsi, è stata trovata una donna anziana deceduta nell’appartamento. Le forze dell’ordine stanno verificando le cause dell’incendio e raccogliendo eventuali testimonianze.

I carabinieri della stazione di Portici sono intervenuti poco fa all’interno del parco San Ciro in corso Garibaldi 254 per un incendio in un’abitazione. Una donna del ‘38 ha perso la vita per le ustioni provocate dalle fiamme. Le condizioni dell’anziana erano sembrate subito gravi e i.🔗 Leggi su Napolitoday.it Midnight inferno claims the life of an elderly Moruga woman living alone Notizie correlate Incendio a Milano, fiamme al settimo piano: morta una signora anzianaL'incendio è divampato intorno alle 2 in un appartamento al settimo piano: l'82enne è deceduta al San Carlo, l'abitazione è ora inagibile Dramma... L'incendio di Rivara è diventato una tragedia: morta Donatella La Vasca, rimasta ustionata in casaNon ce l'ha fatta Donatella La Vasca, la 68enne rimasta gravemente ustionata nell'incendio del suo appartamento in borgata Piano Prime Foglie a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bassano, deflagrazione e incendio in una casa: intervento dei soccorsi, edificio evacuato; Incendio in una casa a Melendugno: salvi una donna e il nipote; Viguzzolo, brucia il sottotetto di una casa in via Tortona: salvi i proprietari; Incendio in una casa a Borgolavezzaro: due pensionati intossicati dal fumo. Scoppia un incendio in casa: villetta divorata dalle fiamme | FOTOBASSANO DEL GRAPPA (VI) – Incendio in una villetta nelle prime ore della giornata di oggi in Strada del Brolo: si è sviluppata una colonna di fumo visibile a distanza, che ha portato all'intervento de ... nordest24.it Incendio a Ponza, ferita una soccorritrice della Protezione CivileIl rogo in una casa estiva attualmente disabitata. Il pavimento ha ceduto a causa del calore e la donna è rimasta gravemente ustionata ... rainews.it Incendio a Portici, donna morta a causa delle ustioni - facebook.com facebook E ci mancava l’incendio vicino a casa. Povero albero (ha preso fuoco il bidone della carta) x.com