Parco Verde Energia installato nuovo impianto di illuminazione
Sono stati avviati i lavori per l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica e di un moderno sistema di videosorveglianza al parco "Verde energia" di Astea, a Campocavallo di Osimo. L’intervento rientra nel più ampio programma di riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi aperti al pubblico di Astea con l’obiettivo di migliorare la fruibilità dell’area nelle ore serali e garantire maggiori condizioni di sicurezza per cittadini e visitatori. L’area era stata anche presa di mira da vandali ma anche da frequentatori indisciplinati che spesso hanno lasciato la zona piena di rifiuti dopo un pomeriggio passato insieme. I... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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