In tre superano i 300 anni | Amerigo Severina e Iolanda festeggiano insieme il 25 aprile

Tre anziani ospiti di una residenza per anziani in Belgirate hanno deciso di festeggiare i propri compleanni il 25 aprile, condividendo questa giornata. Complessivamente, superano i 300 anni di età. Amerigo, Severina e Iolanda sono le tre persone coinvolte in questa celebrazione collettiva. La festa si è svolta all’interno della struttura, con amici e familiari presenti per l’occasione.

Tre ospiti della residenza per anziani Arcadia di Belgirate, che insieme superano i 300 anni di età, hanno scelto di celebrare i propri compleanni in un’unica data simbolica: il 25 aprile. Amerigo, Severina e Iolanda, nati tra il 1922 e il 1924, trasformeranno la ricorrenza della Liberazione in.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Si festeggiano i 25 anni del Piccolo Teatro Pio e Amedeo festeggiano 25 anni di carriera con “Stanno Tutti Invitati”Giovedì 2 aprile, in prima serata su Canale 5, tornano Pio e Amedeo con tre serate evento dal titolo “Stanno Tutti Invitati”.