Si festeggiano i 25 anni del Piccolo Teatro

Sabato il Piccolo Teatro di via Asolo compie 25 anni. Era il 31 gennaio 2001 quando è stato riaperto, dopo la chiusura precedente, e da allora ha portato avanti un programma ricco di spettacoli. Nei suoi 25 anni, ha attraversato anche la pausa forzata del Covid, ma non si è mai fermato. Ora festeggia un traguardo importante, con il pubblico che ha continuato a seguirlo nel tempo.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo All'inizio del nuovo millennio, grazie all’idea ed alla volontà dell'allora direttore don Pio Visentin ed all'intervento economico dell’Ispettoria Salesiana San Zeno, della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e del Comune di Padova, si diede vita alla ristrutturazione, che venne completata in tempo utile per giungere pronti alla data della festa di San Giovanni Bosco, il 31 gennaio 2001 alla riapertura. Riempire di contenuti e proposte la sala sembrava un’utopia, un sogno, quando, durante tutto un anno di preparazione, alcune persone piene di entusiasmo, coinvolte dal carismatico don Antonio Bergamin, avevano iniziato a formare il nucleo che avrebbe dato vita all'Associazione Piccolo Teatro don Bosco.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Piccolo Teatro

Il 13 dicembre, Ancona celebra un traguardo importante con i 125 anni di patronesse e Croce Gialla, le due associazioni più longeve del terzo settore locale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Geronimo e i Benetton uniti nella greppia delle autostrade

Ultime notizie su Piccolo Teatro

Argomenti discussi: In questi angoli del mondo il Natale non si celebra: scopri quali sono; I film di Harry Potter compiono 25 anni: gli eventi in programma a Parigi; Domenica 25 gennaio tradizione e poesia festeggiano con cioccolata a Cave; Barzanò, Cremella e Sirtori: più di trenta coppie di sposi in festa.

Si festeggiano i 25 anni del Piccolo TeatroIl Piccolo Teatro di via Asolo, e l'omonima Associazione che lo anima, lo programma e lo gestisce, sabato compirà 25 anni: infatti è stato riaperto il 31 gennaio 2001, con il primo spettacolo proposto ... padovaoggi.it

In Ghana si festeggiano i 25 anni de 'la Casa di mio padre'L'ambasciatrice d'Italia in Ghana, Laura Ranalli, ha festeggiato il 25° anniversario della fondazione de 'la Casa di mio padre' complesso scolastico fondato nel 2000 dal missionario comboniano ... ansa.it

Martedi 3 febbraio ore 20,45 presso Piccolo Teatro via Caduti di Via Fani - facebook.com facebook

Nespolo non dipinge: mette in scena. Ogni opera è un piccolo teatro di segni e colori, un racconto che si apre allo sguardo con leggerezza e intelligenza. Potrai vedere le sue opere all'interno del Museo del Genio, Roma, il nuovo spazio museale nel cuore d x.com