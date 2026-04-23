In SalaBorsa il paradiso del vinile raddoppia

A SalaBorsa si amplia l’offerta dedicata ai vinili, con l’apertura di una nuova area. La “Città della Musica UNESCO” ha inaugurato uno spazio aggiuntivo dedicato alla musica in vinile, dopo il successo della prima sala ascolto. La nuova sezione si trova all’interno della stessa struttura e offre ulteriori possibilità di ascolto e acquisto di dischi in formato vinile. L’inaugurazione si è svolta in un evento pubblico con la partecipazione di diversi utenti e appassionati.

La "Città della Musica UNESCO" aggiunge un nuovo tassello al suo mosaico. Dopo il successo della prima Sala Ascolto (oltre 1.700 fruitori in un anno), la Biblioteca Salaborsa raddoppia i propri spazi. Venerdì 24 aprile 2026 inaugura ufficialmente la Sala Ascolto Vinili 2, un progetto del Comune.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tommaso Paradiso raddoppia: dai palazzetti al tour estivo 2026 Muba, oggi il convegno. La SalaBorsa è sold outConoscere e migliorare il progetto del Museo dei bambini e delle bambine al Pilastro.