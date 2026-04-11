Oggi alle 11 si tiene nella SalaBorsa un convegno dedicato al Museo dei bambini e delle bambine al Pilastro. L’evento, a cui parteciperanno rappresentanti e esperti, si concentra sulla conoscenza e sull’ottimizzazione del progetto museale. La sala è completamente esaurita, con posti già prenotati in anticipo. L’incontro pubblico si svolge in un contesto di grande interesse per il settore culturale e museale.

Conoscere e migliorare il progetto del Museo dei bambini e delle bambine al Pilastro. Questo il cuore del convegno pubblico che oggi dalle 11 riempirà la SalaBorsa, che ha registrato un tutto esaurito. Per questo, fa sapere il Comune, "potranno accedere esclusivamente le persone già iscritte" all’evento, a cui parteciperanno anche il sindaco Matteo Lepore e l’assessore Daniele Ara. "L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è di condividere la visione progettuale e la missione alla base di uno dei progetti più importanti promossi dal Comune e finanziato dalla Commissione Europea ", che rappresenta "un’iniziativa innovativa che si rivolge all’infanzia e alle famiglie". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Muba, oggi il convegno. La SalaBorsa è sold out

Convegno sold-out e una mostra unica in Italia: a Firenze le grandi star del rock e pop mondiale (fino al 14 febbraio)C’erano persone sedute per terra, altre in piedi lungo le pareti, qualcuno affacciato alle porte delle stanze vicine pur di non perdere un minuto.

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