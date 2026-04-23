In Provincia la cerimonia per il trentennale dell’Accademia Italiana della Cucina FOTO

Nella provincia si è tenuta una cerimonia per il trentennale dell’Accademia Italiana della Cucina, organizzata dalla Delegazione Pescara Aternum. L’evento ha avuto come tema “La nostra storia. Il nostro futuro” ed è stato l’occasione per ripercorrere le tappe di questa realtà e presentare le iniziative future. Alla cerimonia hanno partecipato membri dell’associazione e rappresentanti locali, con fotografie che documentano il momento.

“La nostra storia. Il nostro futuro”. Questo il titolo dell'incontro per celebrare il trentennale dell’Accademia Italiana della Cucina Delegazione Pescara Aternum.Presenti le autorità, il prefetto Luigi Carnevale, il presidente della Provincia Giorgio De Luca e il sindaco Carlo Masci. Il delegato.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Accademia italiana della cucina, delegazioni reggine protagoniste per il riconoscimento Unesco Leggi anche: Accademia italiana di Cucina. Cena ecumenica celebra il riconoscimento Unesco Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sapori e cultura nella Conviviale di Primavera dell’Accademia Italiana della Cucina; Accademia dei Georgofili, inaugurato il 273° anno accademico; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; Accademia Nazionale di Agricoltura, Fabrizio Curcio inaugura il 219esimo anno accademico. Al Quirinale la cerimonia dei Premi Presidente della RepubblicaSi è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna dei Premi Presidente della Repubblica per l'anno 2024 ... ansa.it Inaugurato l'anno dell'Accademia delle Belle arti dell'AquilaAltan, al secolo Francesco Tullio Altan, ha partecipato oggi all'inaugurazione dell'anno accademico 2025-2026 dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila (Abaq), ospitata nel Teatro dell'istituzione. La ... ansa.it Accademia Italiana Della Cucina Nola - facebook.com facebook