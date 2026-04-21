Una nuova serie di ventiquattro fotografie è stata aggiunta alla collezione ‘Visioni necessarie’, arricchendo il progetto con immagini che catturano momenti di intensità e carattere. Tra le immagini, una figura si distingue per il suo atteggiamento deciso, con una sigaretta tra le labbra e uno sguardo fisso verso l’obiettivo. La scena trasmette un senso di grinta e determinazione, senza interpretazioni o commenti aggiuntivi.

Ha acceso una sigaretta e la tiene fra le labbra con atteggiamento grintoso, fissando l’obiettivo, quasi come se volesse sfidarci. Non conosciamo il nome della ragazza che Letizia Battaglia, la prima fotoreporter italiana, ritrasse nel 1984 a Catania, ma di certo la sua postura volitiva sembra il simbolo di una Sicilia indomita. Letizia Battaglia (scomparsa nel 2022) è stata definita "la fotografa della mafia", avendo documentato molti degli omicidi compiuti dalle cosche, ma la sua ricerca è stata in realtà molto più ampia: i suoi scatti hanno saputo raccontare Palermo e la terra siciliana nella varietà della loro anima, miseria e nobiltà, tradizioni, feste religiose, bellezza dei volti, e le sue immagini sono icone di un territorio fiero ma ferito e intriso di contraddizioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ago, ’Visioni necessarie’. Arricchita la collezione con 24 nuove fotografie

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