In Italia, la politica si mostra compatta e sicura di sé, anche di fronte a ipotesi improbabili come un eventuale ripescaggio ai Mondiali di calcio. La discussione si accende attorno a questa possibilità remota, mentre nel paese sembra prevalere un atteggiamento di sfida e orgoglio, anche su tematiche che normalmente suscitano imbarazzo o insicurezza. La situazione evidenzia uno scenario in cui l’argomento sportivo diventa occasione di dibattito politico e sociale.

Gonfia il petto la politica italiana zeppa di hidalgo che fino a oggi non si erano visti. Gonfia il petto di fronte all’ipotesi – remota, remotissima – di essere ripescati per andare ai Mondiali di calcio. Va da sé che l’Italia ha perso sul campo. Ha perso sul campo perché Gravina si è affidato a Buffon che non ha trovato di meglio che chiamare in panchina Gattuso l’uomo dal curriculum impresentabile ma dal profilo di italiano vero (è un mistero ma è così). Ovviamente l’Italia è andata a sbattere, lo sappiamo. Contro la Bosnia. Non perché la Serie A è zeppa di stranieri. Soprattutto perché il ct era inadeguato. Ha sbagliato le convocazioni. Ha lasciato fuori i più in forma (da Ruggeri a Zaniolo a Bernardeschi), ha fatto giocare un solo tempo al calciatore che correva di più (Palestra).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Italia non ci si vergogna di niente, tranne che di andare ai Mondiali

L’Italia non si è qualificata ai mondiali

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