In centro 24 nuove fioriere e alberi Iniziativa del Comune per il decoro

Nel centro storico sono state installate 24 nuove fioriere con alberelli, un intervento promosso dall’amministrazione comunale. Le fioriere sono state collocate davanti a diversi edifici e punti di interesse della zona, creando un nuovo arredo urbano. L’iniziativa ha coinvolto circa quindici contenitori, che arricchiscono il decoro cittadino e sono stati posizionati nel pomeriggio di ieri. La sistemazione si inserisce nelle operazioni di miglioramento estetico del centro.

Una bella sorpresa, quella che ha accolto ieri pomeriggio chi passeggiava per il centro storico. Una quindicina di nuove e graziose fioriere con all’interno alcuni alberelli, sono state posizionate in città davanti ad alcuni dei luoghi e dei palazzi più significativi. L’iniziativa rientra nel progetto di riqualificazione e decoro dell’assessorato al centro storico, guidato da Stefania Bondavalli. Al termine della sperimentazione (la posizione attuale delle fioriere potrebbe non essere definitiva) ne saranno collocate in tutto 24, davanti a edifici storici e culturali della città, che potranno anche essere usate come dissuasori in caso di eventi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In centro 24 nuove fioriere e alberi. Iniziativa del Comune per il decoro Notizie correlate Leggi anche: Decoro e arredo pubblico, la manovra del Comune: si estende la ‘zona rossa’. Stop alle nuove attività Alberi tagliati allo svincolo Centro, Geraci sollecita il Comune a sostitursi al CasAlberi tagliati dal Cas allo svincolo di Me-Centro, il consigliere cinquestelle Alessandro Geraci: “il Comune di Messina acquisisca le aree e proceda... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: In centro 24 nuove fioriere e alberi. Iniziativa del Comune per il decoro; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; Eventi segnalati dai Comuni; Cuneo celebra l’81° Anniversario della Liberazione con la rassegna Resistenze 2026 – Repubblica e Costituzione. In centro 24 nuove fioriere e alberi. Iniziativa del comune per il decoroÈ partita ieri pomeriggio la sperimentazione sulla collocazione delle essenze nei punti più storici della città ... msn.com Corso vivo: prorogata la scadenza delle domande sull’iniziativa per rivitalizzare il centroIl Comune di Castel del Piano, in provincia di Grosseto, proroga la scadenza delle domande per l'iniziativa Corso vito ... grossetonotizie.com Sabato scorso la dottoressa Sara Delcrè, su iniziativa del Comune e in collaborazione con il Lions Club Valcerrina, ha visitato gratuitamente tanti cittadini presso l’ambulatorio comunale - facebook.com facebook Next Job l'iniziativa del Comune di Ancona per l'incontro tra chi cerca e chi offre lavoro. Il 27 e il 28 maggio due giornate dedicate ai giovani e al mondo del lavoro #ANSA x.com