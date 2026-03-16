A Cologno Monzese, il 16 marzo, è stato inaugurato il primo spazio collettivo del progetto 'Illumina', realizzato grazie a una collaborazione tra Bancomat e Sport e Salute. Si tratta di un ambiente sportivo e ricreativo pensato per essere accessibile e funzionale, destinato a promuovere attività e momenti di aggregazione per la comunità locale. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti delle due organizzazioni.

Cologno Monzese (Mi), 16 mar. (Adnkronos) - Uno spazio sportivo e ricreativo moderno, inclusivo e funzionale, frutto di una partnership tra Bancomat e Sport e Salute S.p.A. che ha come obiettivo quello di promuovere un cambiamento concreto e duraturo attraverso la rigenerazione di spazi urbani e il rafforzamento del ruolo delle comunità attraverso lo sport. ( Video ) E' il ritratto del primo spazio sportivo con campo da basket 3x3, area calisthenics e parete per l'arrampicata frutto del progetto “Illumina”, inaugurato oggi a Cologno Monzese. Hanno partecipato all'evento il Ministro per lo sport e i Giovani Andrea Abodi, Franco Dalla Sega e... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bancomat e Sport e Salute inaugurano a Cologno Monzese primo spazio collettivo del progetto 'Illumina'

Articoli correlati

Leggi anche: Sport, al via progetto 'Illumina', da Cologno Monzese parte nuova visione per l'Italia

Leggi anche: Illumina, nuova visione sport per Italia parte da Cologno Monzese

Una raccolta di contenuti su Cologno Monzese

Inaugurato a Cologno Monzese il primo spazio sportivo del progetto Illumina grazie a Bancomat e Sport e SaluteNon c'è solo la Serie A per Bancomat. C'è di più. Ci sono i giovani che nello sport possono ritrovare fiducia, voglia ... msn.com

Bancomat e Sport e Salute inaugurano a Cologno Monzese primo spazio collettivo del progetto 'Illumina'Cologno Monzese (Mi), 16 mar. (Adnkronos) - Uno spazio sportivo e ricreativo moderno, inclusivo e funzionale, frutto di una partnership tra Bancomat ... iltempo.it