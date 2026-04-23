Il testo unico dei contratti di lavoro | un pezzo di Confindustria Brindisi alla Luiss

Nella giornata di oggi si è tenuta una presentazione dedicata al testo unico dei contratti di lavoro, aggiornato al 31 dicembre 2025. Il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, viene continuamente rivisto con novità introdotte da circolari e interventi amministrativi. L’edizione online, accessibile tramite QRCode, permette di consultare tutte le modifiche più recenti. L’evento ha coinvolto rappresentanti di Confindustria Brindisi e dell’Università LUISS.

“Il testo unico dei contratti di lavoro (Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)” aggiornato al 31 dicembre 2025 e di continuo rivisto con le novità di circolari e interventi amministrativi grazie all'edizione on line scaricabile con un QRCode è stato al centro della presentazione del.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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