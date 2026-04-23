Un’indagine ha rivelato che il sistema delle escort coinvolgeva un ampio reclutamento di giovani, spesso studentesse, che si spostavano tra Grecia e Spagna con voli low cost. Le ragazze venivano sistematicamente inserite in quote private e alloggi scelti per ridurre i costi, mentre il reclutamento comprendeva anche attività di “arrotondamento”. La logistica prevedeva spostamenti frequenti e sistemazioni a basso costo, con un’organizzazione dettagliata.

Milano, 23 aprile 2026 – Il reclutamento di ragazze immagine ed escort era capillare, la logistica prevedeva spostamenti e alloggio. Un bacino di oltre 100 giovanissime, spesso 18enni o poco più, che all’occorrenza venivano fatte arrivare in aereo anche dall’estero, dalla Grecia o dalla Spagna. Straniere e italiane, anche studentesse che per “arrotondare“ la paghetta dei genitori lavoravano nei locali. I dialoghi intercettati dalla Gdf, nell’inchiesta che ha smantellato un presunto giro di prostituzione con clienti nel mondo del calcio gestito dalla coppia Deborah Ronchi-Emanuele Buttini (da lunedì ai domiciliari) documentano l’organizzazione la prenotazioni di voli low cost verso Milano e di notti negli stessi alberghi dove si consumavano i rapporti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sistema delle escort: voli low cost da Grecia e Spagna, studentesse che “arrotondano”, la quota privé e gli hotel scalati dalla paga

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