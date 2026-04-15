Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20-24 aprile | Matteo torna libero Delia e Botteri rinviano l’annuncio La rivelazione di Umberto…

Da webmagazine24.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in programma dal 20 al 24 aprile, si assisterà al ritorno di Matteo che torna libero. Delia e Botteri hanno deciso di rimandare l’annuncio importante, mentre Umberto farà una rivelazione che potrebbe influenzare gli eventi. La trama si arricchisce di colpi di scena e situazioni che cambiano gli assetti tra i personaggi principali.

Le nuove puntate di Il Paradiso delle Signore, in onda dal 20 al 24 aprile, si annunciano ricche di svolte inaspettate e sviluppi destinati a modificare profondamente gli equilibri tra i protagonisti. Al centro della trama si conferma Umberto, protagonista di una rivelazione destinata a lasciare il segno. Dopo aver fatto luce sulla vicenda dei. L'articolo Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20-24 aprile: Matteo torna libero, Delia e Botteri rinviano l’annuncio. La rivelazione di Umberto.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 28 marzo al 1° aprile: Salvo e Ludovica deludono Marcello....🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 3 aprile 2026: la lite furibonda di Delia e BotteriNon è tutto oro quello che luccica e anche tra chi sembrava essere sbocciato un grande amore arriva un momento di incertezza.

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