Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20-24 aprile | Matteo torna libero Delia e Botteri rinviano l’annuncio La rivelazione di Umberto…

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in programma dal 20 al 24 aprile, si assisterà al ritorno di Matteo che torna libero. Delia e Botteri hanno deciso di rimandare l’annuncio importante, mentre Umberto farà una rivelazione che potrebbe influenzare gli eventi. La trama si arricchisce di colpi di scena e situazioni che cambiano gli assetti tra i personaggi principali.

Le nuove puntate di Il Paradiso delle Signore, in onda dal 20 al 24 aprile, si annunciano ricche di svolte inaspettate e sviluppi destinati a modificare profondamente gli equilibri tra i protagonisti. Al centro della trama si conferma Umberto, protagonista di una rivelazione destinata a lasciare il segno. Dopo aver fatto luce sulla vicenda dei. L'articolo Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20-24 aprile: Matteo torna libero, Delia e Botteri rinviano l’annuncio. La rivelazione di Umberto.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 28 marzo al 1° aprile: Salvo e Ludovica deludono Marcello....🔗 Leggi su Webmagazine24.it Il Paradiso delle Signore anticipazioni 3 aprile 2026: lite furiosa tra Delia e Botteri, Umberto scopre…Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 3 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori... Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 3 aprile 2026: la lite furibonda di Delia e BotteriNon è tutto oro quello che luccica e anche tra chi sembrava essere sbocciato un grande amore arriva un momento di incertezza.