Il playground ritrovato Un accordo per tutelarlo

È stato raggiunto un accordo che coinvolge la comunità locale nella tutela e valorizzazione del playground situato in zona centrale. L'intesa prevede la collaborazione tra residenti, associazioni e amministrazione per garantire la manutenzione e l'uso sicuro dello spazio pubblico. La riqualificazione del playground nasce dall'esigenza di preservare un luogo di aggregazione per bambini e famiglie, favorendo pratiche di rispetto e cura condivisa.

Un accordo per coinvolgere attivamente la comunità locale nella valorizzazione del playground al Macrolotto zero e attivare percorsi di partecipazione per la sua tutela: il playground tra via Umberto Giordano e via Cristoforo Colombo è stato riaperto ieri dopo l’intervento di riqualificazione voluto dal commissario straordinario Claudio Sammartino e, in occasione della restituzione ai cittadini, Comune di Prato, Save the Children e Comitato cittadino del Macrolotto zero hanno sottoscritto un accordo quadro (la foto della firma, in basso) che impegna i tre soggetti nel favorire una rete territoriale per coinvolgere il quartiere nella rivitalizzazione dello spazio riqualificato, promuovendo azioni di sicurezza partecipata.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il playground ritrovato. Un accordo per tutelarlo Notizie correlate Leggi anche: Vaciago in esclusiva a Juventusnews24: «La Juve ha ritrovato un’anima agonistica, ha ritrovato l’orgoglio di difendere il proprio onore» – VIDEO Montale si tinge di colori: il nuovo playground per l’inclusioneIl playground di via Martin Luther King a Montale riceverà un volto nuovo attraverso il progetto RiqualifichiAmo, un’iniziativa sociale della durata...