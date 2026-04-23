Il petrolio rallenta la corsa ma Brent resta sopra 100 dollari
Nella sessione notturna, il prezzo del petrolio ha rallentato la sua salita, ma il Brent si mantiene sopra i 100 dollari al barile. Il greggio del Mare del Nord ha registrato un aumento dello 0,95%, con un prezzo che si attesta a 102,9 dollari.
Il petrolio rallenta la corsa notturna ma il Brent resta stabilmente sopra i 100 dollari al barile. Il greggio del Mare del Nord sale dello 0,95% attestandosi a 102,9 dollari. Andamento simile per il Wti americano che guadagna l'1% a 93,9 dollari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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