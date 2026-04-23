Il Paradiso delle Signore anticipazioni 23 aprile 2026 | Matteo vuole parlare con Odile Umberto decide di…

Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore in onda oggi, giovedì 23 aprile 2026, Matteo cerca di parlare con Odile mentre Umberto prende una decisione che coinvolge altri personaggi. La soap va in onda alle 16, offrendo ai telespettatori una nuova puntata con sviluppi sulla trama e i rapporti tra i protagonisti. La narrazione si concentra sugli incontri e le scelte dei personaggi principali in un momento di tensione e attesa.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 23 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Uscito dal carcere Matteo cercherà di parlare con Odile a tutti i costi perché vuole rivelarle ciò che ha scoperto sul suo futuro marito. La figlia di Adelaide al momento è molto delusa da Portelli, infatti ha sollevato un muro tra di loro e non è chiaro se lui riuscirà ad avere un confronto con lei. Mimmo è certo che Agata abbia un notevole talento e non vuole che lei lo sprechi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni Dal 16 Al 20 Marzo 2026: Matteo Sconvolto da Marina!

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