Il modello Senza Zaino conquista il Brasile | Lucca guida la scuola

Il 21 aprile una delegazione brasiliana ha visitato le scuole di Lucca per osservare il modello Senza Zaino, che sta riscuotendo interesse nel paese sudamericano. La visita ha coinvolto diverse strutture scolastiche, con incontri tra funzionari, insegnanti e studenti. Il modello, che punta a ridurre l'uso dello zaino tradizionale, ha attirato l'attenzione per le sue modalità didattiche innovative.

? Cosa sapere Delegazione brasiliana visita le scuole di Lucca il 21 aprile per il modello Senza Zaino.. L'innovazione pedagogica di Marco Orsi punta all'espansione del metodo nei mercati del Sud America.. Martedì 21 aprile, una delegazione brasiliana di dirigenti e imprenditori del settore scolastico ha visitato le scuole di Lucca per studiare il modello Senza Zaino, un metodo didattico nato sul territorio che ora punta a consolidarsi come riferimento internazionale. Il viaggio in Toscana è stato organizzato dalla società brasiliana Futuro Congressos Ltda, sotto la guida di Marcos Muniz Melo e Luciana de Andrade Ribeiro Melo. L’obiettivo era chiaro: immergersi nella realtà educativa locale per osservare da vicino come funziona l’innovazione pedagogica proposta dalla Fondazione Senza Zaino, presieduta da Marco Orsi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il modello Senza Zaino conquista il Brasile: Lucca guida la scuola Notizie correlate Lucca, 200 studenti in campo: la scuola guida la tutela del pianetaCirca 200 studenti, provenienti da diverse classi delle scuole primarie e medie del Comune di Lucca, si sono riuniti oggi all’auditorium di San... Leggi anche: Senza Marca – Modello: N. 3 – Cm 5,9 – Gr 80: Guida completa Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lucca laboratorio educativo internazionale: il Brasile scopre il modello Senza Zaino; Settimana senza zaino: apprendere facendo, tra creatività, territorio e nuove esperienze; Lucca laboratorio educativo internazionale: il Brasile scopre il metedo Senza Zaino; Verna, inaugurata la scuola Anna Frank. Lucca laboratorio educativo internazionale: il Brasile scopre il modello Senza ZainoEducatori, dirigenti e imprenditori in visita nelle scuole del territorio e alla Fondazione guidata da Marco Orsi ... luccaindiretta.it Scuola ‘Senza Zaino’, un metodo educativo che mette al centro la comunità. I vantaggi per i bambini spiegati dalla maestraIn Italia c’è un problema che riguarda da vicino tutti noi: le competenze. Secondo l’ultima indagine Ocse Piaac, gli adulti tra i 16 e i 65 anni ottengono risultati inferiori alla media internazionale ... quotidiano.net “Con la matita impariamo, con la penna cresciamo!” La classe II A Senza Zaino della Scuola Primaria - plesso di Fuorni ha fatto un piccolo grande passo: lasciata la matita , si inizia a scrivere con la penna , con più sicurezza e tanta voglia di migliorare - facebook.com facebook