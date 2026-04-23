Il mistero del paese brianzolo dove sono stati abbandonati tanti doni su panchine e tavoli

Nelle ultime settimane, nel paese brianzolo sono stati trovati numerosi regali abbandonati in vari luoghi pubblici, tra cui panchine, tavoli e strade. Molti di questi doni erano ancora confezionati, pronti per essere aperti da chi li trovava. La presenza di questi oggetti ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità locali, che stanno cercando di capire chi possa averli lasciati e quale sia il motivo di questa distribuzione improvvisa.

Erano ovunque: in strada, sulle panchine sui tavoli degli uffici comunali. Perfettamente impacchettati per garantire, a chi lo prendeva, la gioia di scartarlo e di scoprire la sorpresa. Ricordando che era un dono che poteva essere tenuto oppure condiviso. “Questo libro è un regalo per te”È.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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