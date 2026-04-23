Il Lazio è la Regione in cui si fanno più ricette per visite ed esami Quasi il doppio di Veneto e Toscana

Nel Lazio si registrano il numero più elevato di ricette emesse per visite ed esami rispetto ad altre regioni italiane. La quantità di prescrizioni in questa regione supera di circa il doppio quelle del Veneto e della Toscana. I dati mostrano una differenza significativa nella distribuzione delle prescrizioni tra le diverse aree del paese.

Il Lazio è la Regione italiana in cui si fanno più ricette per visite ed esami. Quasi il doppio di quelle del Veneto e della Toscana. I dati arrivano dal Sole 24 Ore, che ha stilato una classifica delle Regioni in cui i camici bianchi fanno più prescrizioni, sulla base dei dati che arrivano dal.🔗 Leggi su Romatoday.it

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