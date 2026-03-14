Crisi in Iran e caro-energia Legacoop Romagna accelera | Rinnovabili unica via per l' autonomia

In risposta alla crisi in Iran e alle tensioni geopolitiche, Legacoop Romagna mette in evidenza l’importanza delle energie rinnovabili come soluzione per raggiungere l’autonomia energetica. La discussione si concentra sulla necessità di puntare su fonti alternative per garantire la stabilità e la competitività delle imprese, sottolineando come le questioni energetiche siano diventate centrali nel panorama attuale.

Il presidente Lucchi: "Sistema fragile, serve produrre energia nei territori". Il progetto 'Energia Romagna' punta a 44 comunità energetiche e all'eolico offshore “La guerra in Iran e le tensioni geopolitiche che ne sono seguite, confermano che il tema della sicurezza energetica è quanto mai fondamentale per la competitività delle imprese e la stabilità dei sistemi economici. Anche in un momento così grave, Legacoop Romagna ritiene che le risposte strutturali non possano dipendere esclusivamente dalla ricerca di nuovi fornitori di combustibili fossili”, si legge in una nota di Legacoop. “Occorre accelerare la transizione energetica, puntando su rinnovabili, innovazione tecnologica e maggiore autonomia energetica dei territori. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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