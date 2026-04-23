"Mi sono ispirata a persone che conosco e la maggior parte sono uomini" racconta Meryl Streep ancora nei panni di Miranda Priestley nel Diavolo Veste Prada 2 “Ho avuto quasi un disturbo da stress post traumatico per aver portato tacchi alti per sedici settimane”.Nonostante le incertezze iniziali,Meryl Streepha scelto di tornare a vestire i panni della regina di Runway, Miranda Priestley.Nel Diavolo Veste Prada 2,in uscita su tutti gli schermi il 29 aprile, Meryl si riconcede il lusso di impersonare“il personaggio più antipatico mai interpretato”e lo fa ancora dopo venti anni, con meno capelli e più anni addosso. Alter ego di Anna Wintour,...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il Diavolo Veste Prada 2, Meryl Streep: “Come potevamo superare il primo?”

Il Diavolo Veste Prada 2 | Prevendite Aperte | Dal 29 Aprile al Cinema

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Visto in anteprima. È sorprendentemente delizioso e altre centinaia di aggettivi positivi. Ha ragione Meryl Streep: va al di là di ogni aspettativa. Mi aspetto numeri da record #ildiavolovesteprada2 x.com