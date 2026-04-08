Meryl Streep e Anne Hathaway hanno portato il fascino della rivista Runway a Seul, in Corea del Sud, partecipando a una conferenza stampa per “ Il diavolo veste Prada 2 ”, a quasi vent’anni di distanza dal primo film di questa serie dedicata alla moda. Il sequel riunisce il cast principale originale — tra cui Emily Blunt e Stanley Tucci — con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna. “Nel primo film l’intesa tra noi era diversa perché non ci conoscevamo”, ha spiegato Streep che poi rivolgendosi ad Anne Hathaway ha aggiunto: “Nel primo mi sentivo un po’ infelice. Ma questa volta mi è piaciuto tantissimo riaccendere l’energia tra noi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - “Il diavolo veste Prada 2”, Meryl Streep: “Ora tra noi chimica diversa, nel primo ero un po’ infelice”

Il Diavolo Veste Prada 2 a Città del Messico: Anne Hathaway e Meryl Streep al primo eventoCittà del Messicoè la prima tappa scelta per ospitare lapremiere del Diavolo Veste Prada 2.

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Teaser Trailer | Dal 29 Aprile al Cinema

Temi più discussi: Il Diavolo veste Prada 2, a Milano una première 'diffusa': il programma della serata (e dove avvistare gli invitati); Il tour de Il Diavolo veste Prada 2 continua: tra ruches e frange, i look delle protagoniste sfoggiati a Tokyo; I look di Anne Hathaway e Meryl Streep alla prima de Il diavolo veste Prada 2 in Messico; Il diavolo veste Prada 2, il trailer finale è fuori: lo scandalo di Miranda, la sfilata di moda a Milano e la nuova canzone di Lady Gaga.

Il diavolo veste Prada 2, perché Anna Wintour è sulla copertina di Vogue con Meryl Streep?Anna Wintour e Meryl Streep sono state immortalate insieme per la copertina di Vogue: non è una magia, ma realtà. comingsoon.it

Tutti i look di Anne Hathaway e Meryl Streep per il tour de Il Diavolo Veste Prada 2In attesa dell'uscita del film (e dei look sul grande schermo) una carrellata degli outfit scelti da Miranda e Andy per le première in giro per il mondo ... vogue.it

Anna Wintour posa con Meryl Streep per il giornale che ha diretto dal 1988 al 2025 e che ancora orbita nel suo nome (di G. Zonca) - facebook.com facebook

Meryl Streep e Anne Hathaway alla premiere di IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 a Tokyo. x.com