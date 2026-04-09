il balletto di meryl streep e anne hathaway in tour promozionale a seul per il diavolo veste prada 2 il video di amicait

A Seul, in Corea del Sud, si è svolto un grande afflusso di pubblico durante il tour promozionale di Meryl Streep e Anne Hathaway per il film

(askanews) – Bagno di folla a Seoul, in Corea del Sud, per Meryl Streep e Anne Hathaway che proseguono il tour mondiale per promuovere Il diavolo veste Prada 2 in vista dell’uscita del film. In Italia sarà nelle sale dal 29 aprile. GUARDA LE FOTO Sua Maestà Meryl Streep: una vita da divina del cinema. Le foto più belle. Le attrici, che riprendono i ruoli di Miranda e Andy del primo capitolo, sono arrivate sulle note di Vogue a un evento per i fan e si sono concesse a un balletto. Streep vestita di nero e Hathaway in completo di pelle rosso, sono state prese d’assalto per foto e selfie e hanno firmato autografi. «È meraviglioso essere a Seoul, mio Dio, è semplicemente meraviglioso. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il balletto di Meryl Streep e Anne Hathaway, in tour promozionale a Seul per "Il diavolo veste Prada 2". Il video di Amica.it

Alcune pillole video di Meryl Streep insieme ad Anne Hathaway a Città del Messico: prima tappa del tour promozionale per "Il Diavolo veste Prada 2"Meryl Streep e Anne Hathaway hanno ufficialmente iniziato il loro tour promozionale per Il Diavolo veste Prada 2.

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Meryl Streep e Anna Wintour assieme sulla cover di Vogue. Le due Miranda Preston dialogano alla vigilia di Il Diavolo Veste Prada 2. #ANSA - facebook.com facebook

Meryl Streep e Anna Wintour assieme sulla cover di Vogue. Le due Miranda Preston dialogano alla vigilia di Il Diavolo Veste Prada 2 #ANSA x.com