Paolo Petrecca sotto accusa per 640mila euro in consulenze esterne | oggi i giornalisti Rai scioperano in bianco

Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, è sotto accusa per aver speso 640 mila euro in consulenze esterne, un importo che ha suscitato polemiche all’interno dell’azienda e tra i giornalisti, che oggi hanno deciso di scioperare in bianco per protestare contro questa gestione. Questa cifra, che supera di gran lunga i budget previsti, ha contribuito ad aumentare i costi dei programmi storici di Rai Sport, portando il totale da 1,7 a 2,34 milioni di euro, secondo quanto rivelano fonti interne. Tra le voci di spesa, si segnalano consulenze che, secondo alcuni dipendenti,
Giornalisti Rai contro il direttore Paolo Petrecca, RaiSport in sciopero dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina
"Io ho portato la torcia olimpica, lui ha fatto una figuraccia": così Anna Danesi, capitana dell'italvolley femminile e campionessa olimpica e mondiale, ha risposto alle polemiche sul direttore di RaiSport Paolo Petrecca, che non l'ha riconosciuta durante la telecr x.com