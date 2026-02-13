Paolo Petrecca sotto accusa per 640mila euro in consulenze esterne | oggi i giornalisti Rai scioperano in bianco

Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, è sotto accusa per aver speso 640 mila euro in consulenze esterne, un importo che ha suscitato polemiche all’interno dell’azienda e tra i giornalisti, che oggi hanno deciso di scioperare in bianco per protestare contro questa gestione. Questa cifra, che supera di gran lunga i budget previsti, ha contribuito ad aumentare i costi dei programmi storici di Rai Sport, portando il totale da 1,7 a 2,34 milioni di euro, secondo quanto rivelano fonti interne. Tra le voci di spesa, si segnalano consulenze che, secondo alcuni dipendenti,