il cda di mps nomina lovaglio ad e bisoni presidente a maggioranza

Il consiglio di amministrazione di un istituto di credito ha approvato le nomine di Luigi Lovaglio come amministratore delegato e direttore generale, e di Cesare Bisoni come presidente. Le decisioni sono state prese a maggioranza durante una riunione. Entrambi i membri sono stati scelti per ricoprire tali ruoli all’interno dell’ente. Le nomine sono state annunciate ufficialmente alla fine della sessione.

Il cda di Mps ha nominato Luigi Lovaglio amministratore delegato e direttore generale e Cesare Bisoni presidente. Le nomine, a quanto si apprende, sono state fatte con i soli voti favorevoli degli otto consiglieri di Plt Holding, inclusi Lovaglio e Bisoni. Le vicepresidenze sono state assegnate, sempre a maggioranza, a Flavia Mazzarella e Carlo Corradini, entrambi eletti nella lista di Plt Holding, che in assemblea si è affermata con il 49,9% dei voti a fronte del 38,8% ottenuto dalla lista del cda.🔗 Leggi su Lanazione.it

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