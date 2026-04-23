Il cappello alpino, simbolo storico e tradizionale degli alpini, sta suscitando divisioni tra i membri delle penne nere. Recentemente, alcune iniziative hanno assegnato questo cappello a volontari coinvolti in un evento legato alle Olimpiadi, scatenando reazioni di protesta. Molti considerano il gesto come una svendita di un simbolo sacro, che per generazioni ha rappresentato valori e radici profonde. La discussione si concentra sulla tutela e il rispetto di questa tradizione.

C’è un cappello che in Italia significa più di qualsiasi uniforme. Lo sanno gli alpini, lo sanno le loro famiglie, lo sa chiunque abbia visto un raduno o ascoltato un nonno raccontare la naja. E quando qualcuno decide di allargare il diritto a indossarlo, succede il finimondo. È quello che racconta Libero a proposito della cerimonia di domenica scorsa in piazza Bra a Verona, dove il cappello alpino è stato consegnato a 180 volontari impegnati durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Doveva essere un momento di riconoscenza. È diventata una frattura. La rivolta della base: «Il cappello non è un ornamento». Sui canali social dell’Associazione nazionale alpini si sono riversati centinaia di commenti duri.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il cappello alpino dato ai volontari delle Olimpiadi spacca gli alpini: “State svendendo un simbolo sacro”

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