Il bus dei supereroi | un pomeriggio di avventura per i bambini alle Maioliche
Domenica 26 aprile arriva a Le Maioliche l’Heroes Bus, un appuntamento speciale pensato per far vivere ai bambini un pomeriggio pieno di avventura, gioco e divertimento. Dalle 15.00 alle 19.00 sarà possibile salire a bordo dell’incredibile bus, incontrare i propri supereroi preferiti, scattare.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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