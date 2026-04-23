Il bus dei supereroi | un pomeriggio di avventura per i bambini alle Maioliche

Da ravennatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 aprile arriva a Le Maioliche l’Heroes Bus, un appuntamento speciale pensato per far vivere ai bambini un pomeriggio pieno di avventura, gioco e divertimento. Dalle 15.00 alle 19.00 sarà possibile salire a bordo dell’incredibile bus, incontrare i propri supereroi preferiti, scattare.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: “Storie appese a un filo”: spettacolo di marionette e divertimento per bambini alle Maioliche

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.